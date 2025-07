Campo Grande abre inscrições para cursos gratuitos nas áreas de beleza, administração e marketing

Formações presenciais têm vagas limitadas e ocorrem entre os dias 4 e 8 de agosto na região central da cidade



Jovens de Campo Grande interessados em qualificação profissional podem se inscrever gratuitamente em três cursos oferecidos pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv). As capacitações são nas áreas de beleza, administração e comunicação, com turmas presenciais e número de vagas limitado.

As formações disponíveis são: Extensão de Cílios, Auxiliar Administrativo e Fundamentos do Marketing, este último marca a retomada da chamada Escola de Marketing “JUVON”. Todas as atividades serão realizadas na sede da Sejuv, localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 924, no 3º andar do Edifício Marrakech, no centro da capital.

O curso de Extensão de Cílios acontece entre os dias 4 e 7 de agosto, sempre no período da manhã, das 7h30 às 11h30. Já os cursos de Auxiliar Administrativo e Fundamentos do Marketing serão oferecidos à noite, de 4 a 8 de agosto, das 18h30 às 21h30.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da secretaria. O número de vagas não foi informado, mas a recomendação é que os interessados se inscrevam o quanto antes, já que as turmas têm limite de participantes.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram