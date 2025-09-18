Quatro em uma moto ficam em estado grave após colidirem com um poste, em Campo Grande

Na manhã desta quinta-feira (18), quatro pessoas, que não teve suas informações divulgadas, ficaram gravemente feridas após se envolverem em um acidente de motocicleta. As vítimas, todas na mesma moto, colidiram com um poste após o piloto, com sinais de embriaguez, perder o controle. O caso aconteceu na rua da Divisão, entre as ruas Santa Quitéria e Eva Perón, no bairro Piratininga, em Campo Grande.

O acidente aconteceu por volta de 6h15 e foi registrado por câmeras de segurança.

Segundo o irmão do piloto, Onivar Gavillione, de 29 anos, as vítimas – dois homens e duas mulheres, na faixa etária entre 20 e 3o anos – foram encaminhados em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado individual dos envolvidos. Apenas dois capacetes foram encontrados.