Homem considerado de alta periculosidade é preso em Anaurilândia

Na manhã desta quarta-feira (17), um homem considerado de alta periculosidade foi preso. Ele foi localizado na zona rural do município de Anaurilândia, cidade distante 377 quilômetros de Campo Grande.

Contra ele constam várias condenações e mandados de prisão, relacionados a crimes de extrema gravidade. O indivíduo já foi processado e condenado por roubo, sequestro, receptação de veículos, tráfico de drogas e furtos qualificados, com registros de atuação criminosa em diferentes cidades do Estado, como Nova Andradina, Mundo Novo e Bataguassu.

Com histórico de ações violentas e reincidência em delitos patrimoniais e de tráfico, o criminoso vinha sendo monitorado pelas forças de segurança. O preso está atualmente à disposição da Justiça para o cumprimento de pena superior a 24 anos de prisão.

O delegado titular da DP Anaurilândia alerta que “indivíduos foragidos costumam buscar refúgio em zonas rurais, acreditando em uma falsa sensação de anonimato. No entanto, a vigilância da população local, somada à atuação permanente dos órgãos de segurança, tem resultado na prisão desses criminosos”.

Com informações da Polícia Civil

