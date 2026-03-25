Polícia encontra irregularidades durante operação contra furto de água no residencial Jatobázinho em Corumbá

Fiscalização encontra 96 casos em 200 apartamentos e moradores terão que se regularizar

Nesta quarta-feira (25), uma fiscalização realizada nesta quarta-feira (25) no Conjunto Jatobazinho, em Corumbá, revelou um alto número de irregularidades no fornecimento de água.

Ao todo, 200 apartamentos foram vistoriados e, em 96 deles, foram encontradas ligações fora do padrão. Em algumas situações, o problema pode ser tratado como crime, dependendo de como foi feito.

Os responsáveis foram identificados e deverão responder conforme cada caso, além de regularizar o serviço.

A orientação é procurar a concessionária responsável para evitar multas, processos e até a suspensão do abastecimento.

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