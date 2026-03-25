Chuva deixa ruas inundadas e moradores ilhados em bairros da Capital

Acidente de trânsito também foi filmado nesta tarde em Campo Grande

Nesta quarta-feira, (25), uma forte chuva voltou a cair em Campo Grande e com o fênomeno muitos estragos também foram ocasionados na cidade.

Carros submersos, acidentes e moradores ilhados são alguns dos exemplos que ocorrem nesta tarde na Capital. No bairro Los Angeles, a rua virou rio.

Em outros locais, como a Avenida Calógeras, Avenida Guaicurus também ocorrem grandes alagementos. O Córrego do Prosa foi filmado com a água transbordando e atingindo as ruas da cidade.

Na Avenida Presidente Vargas, as imagens mostram um possível acidente de trânsito. Nas imagens, um carro aparece no meio da pista e uma motocicleta caída em frente ao veículo.

Em outra via, a Avenida Interlagos que também ficou alagada, um veículo acabou ficando preso no meio do trânsito em meio a forte chuva. Um outro veículo passa ao lado do outro e tenta avançar pela inundação, mas acaba voltando para tentar fugir.

Durante o temporal, foram registrados 75,6 milímetros de chuva na região central de Campo Grande. No bairro Carandá Bosque, o acumulado chegou a 55,1 mm, enquanto na região sul o volume foi de 40,4 mm. Já na região norte da Capital, o índice registrado foi de 34,4 mm.

Alerta de Chuvas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém dois avisos de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul, ambos com validade até as 23h59.

O alerta de grau de severidade “Perigo”, iniciado às 9h30, abrange as regiões Leste de Mato Grosso do Sul, Centro-Norte, Sudoeste e Pantanais Sul-Mato-Grossense. A previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia, com ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Já o aviso de “Perigo Potencial”, em vigor desde as 9h07, inclui as regiões Norte, Sudoeste e Leste do Estado. Nessas áreas, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O risco é considerado baixo para interrupções no fornecimento de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

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