Quase 300 kg de maconha são encontrados em carro na BR-163

Motorista admitiu transporte da droga; casal foi levado para a delegacia em Dourados

Nesta quarta-feira (25), uma apreensão de quase 300 quilos de maconha foi registrada em Dourados.

A droga estava em um carro abordado na BR-163. Logo no início, o motorista confessou que levava o entorpecente no veículo.

Na vistoria, foram encontrados tabletes de maconha no porta-malas e cerca de 300 gramas de haxixe escondidos no painel.

O motorista e a passageira foram detidos. Segundo informado, a droga saiu de Coronel Sapucaia e teria como destino o interior de São Paulo.

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