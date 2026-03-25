Corpos encontrados na cachoeira do inferninho são identificados em Campo Grande

Foto: Divulgação
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Homem e mulher foram localizados em dias diferentes; casos seguem em investigação


Nesta quarta-feira (25), os dois corpos encontrados próximos à Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande, tiveram a identidade confirmada.

As vítimas são uma mulher de 51 anos e um homem de 29. Eles foram localizados em dias diferentes, na mesma região.

No caso da mulher, o carro dela foi encontrado abandonado em outro ponto da cidade, com sinais que podem ajudar a esclarecer o que aconteceu.

Já o homem usava tornozeleira eletrônica, e o histórico do equipamento deve auxiliar nas investigações.

Apesar da proximidade dos locais, os dois casos são tratados separadamente.

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