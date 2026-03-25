MS lidera uso de cigarro eletrônico entre adolescentes, aponta pesquisa

Pesquisa Nacional revela avanço do vape e início precoce do consumo de álcool no Estado

Mato Grosso do Sul lidera o ranking nacional de experimentação de cigarro eletrônico entre estudantes de 13 a 17 anos. Dados da PeNSE (Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar) 2024 mostram que 48,2% dos adolescentes no estado já utilizaram o dispositivo ao menos uma vez.

O levantamento também aponta que 27,7% dos estudantes sul-mato-grossenses já experimentaram cigarro tradicional, segundo maior percentual do país. Entre eles, 16,7% tiveram o primeiro contato até os 13 anos, maior índice nacional para essa faixa etária.

O consumo recente de cigarro — registrado nos 30 dias anteriores à pesquisa — chegou a 8,4% em 2024, acima dos 6,8% verificados em 2019. Na rede pública, o índice é de 8,9%, enquanto na privada é de 4,2%.

Em relação ao cigarro eletrônico, a experimentação é maior entre meninas (50,4%) do que entre meninos (46,2%). O mesmo ocorre com o narguilé, já usado por 33,3% das estudantes e 31,8% dos estudantes.

O álcool também aparece com índices elevados. No Estado, 56,4% dos adolescentes disseram já ter ingerido bebida alcoólica. Apesar de representar queda em comparação a 2019, quando o percentual era de 68,7%, a iniciação precoce preocupa: 32,9% relataram ter consumido álcool pela primeira vez até os 13 anos, quarto maior índice do país.

O consumo recente de bebida alcoólica foi registrado por 24,6% dos estudantes, terceiro maior percentual entre as unidades da federação. Já o consumo abusivo atingiu 22,4% dos que beberam no período analisado.

A pesquisa também identificou que 21% dos adolescentes afirmaram já ter sentido que a vida não valia a pena ser vivida, sexto maior percentual nacional. Entre as meninas, o índice chega a 34,1%.

Realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em parceria com o Ministério da Saúde, a PeNSE investiga hábitos, comportamentos e condições de saúde de estudantes da rede pública e privada em todo o país.

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