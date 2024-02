Quase 100 mil maços de cigarro contrabandeados são apreendidos em comboio

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em conjunto com a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato (DELEAGRO), deflagrou a Operação Protetor, resultando na apreensão de nove veículos carregados com cigarros contrabandeados. A ação ocorreu na estrada do Corona, no município de Ponta Porã, MS.

Os veículos, que seguiam em comboio em direção à cidade de Laguna Carapã, foram interceptados em um dos acessos da BR 463. Ao avistarem a barreira policial, os motoristas pararam os carros na pista e fugiram para a vegetação, evitando a captura imediata.

Durante a inspeção nos veículos, as autoridades encontraram significativa quantidade de pacotes de cigarros de origem paraguaia. Diante disso, todos os carros, juntamente com os produtos contrabandeados, foram encaminhados para a sede da DEFRON, localizada em Dourados/MS.

Os veículos apreendidos incluem 02 GM Vectra, 01 FIAT Palio, 01 FIAT Linea, 01 CHEVROLET Cobalt, 02 FIAT Uno, 01 HYUNDAI Santa Fé e 01 HONDA City. Além disso, foram confiscados 86.500 maços de cigarros, 06 bolas de pneu e 01 lote de brinquedos. O valor total estimado dos veículos e produtos contrabandeados atinge aproximadamente R$ 700 mil reais.

Todo o material apreendido será encaminhado posteriormente para a Receita Federal em Ponta Porã/MS, como parte do procedimento legal. A ação faz parte dos esforços contínuos das autoridades para coibir o contrabando na região de fronteira.

Serviço

A DEFRON mantém um canal direto com a comunidade para tirar dúvidas e receber denúncias, garantindo o anonimato dos informantes. O telefone para contato é (67) 99208-8808, e o serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: