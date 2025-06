Três cursos profissionalizantes da escola funsat estão com inscrições abertas

Últimas vagas, para três cursos da Escola Funsat, núcleo de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat). As inscrições podem ser feitas pela Internet e garantem uma chance especial de aprendizado para capacitações que visam a alta performance de trabalhadores.

Com 40 horas/aula, o setor oferta turmas de “Comportamento Profissional” (30 vagas), e de “Inteligência Artificial” (30 vagas), com início no dia 16 de junho e término em 1° de julho. O diferencial fica pelo horário de atendimento aos alunos, que no primeiro caso será no turno Vespertino, enquanto no segundo, acontece no Matutino, das 7h às 11h.

Já para o treinamento de “Inteligência Artificial”, são 20 vagas, disponíveis na imersão de 20 horas/aula, que inicia em 23 de junho, e vai até 27 do mesmo mês. Para os três tipos de matrículas o pré-requisito da inscrição é ter o Ensino Médio Completo.

Mais informações pelo telefone 67) 4042-0585/Ramal 5820, ou no WhatsApp da Escola Funsat, no (67) 3314-3089. O setor, que é o único da Prefeitura de Campo Grande, com certificação autorizada pelo Ministério da Educação, fica no 1° andar do prédio da Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

