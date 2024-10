Homem é espancado por grupo e socorrido em estado grave na Vila Santa Luzia

Um homem de 38 anos foi brutalmente espancado por cerca de 10 pessoas e socorrido com ferimentos graves na tarde de segunda-feira (28), no bairro Vila Santa Luzia, em Campo Grande. A agressão aconteceu no cruzamento das Ruas Santa Ana e São Thomé, onde a vítima foi encontrada caída e gravemente ferida.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas que presenciaram o homem ferido no chão. Ao chegarem ao local, os policiais não encontraram nenhum dos suspeitos envolvidos no ataque, restando apenas a vítima, que apresentava fraturas e lesões graves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o socorro. O homem apresentava uma fratura no ombro e sinais de traumatismo craniano, sendo prontamente encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece em observação devido à gravidade dos ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol , onde está sendo investigado. A Polícia Civil trabalha para identificar os agressores e entender a motivação por trás do ataque, pedindo também que eventuais testemunhas possam colaborar com informações que ajudem no andamento das investigações.

