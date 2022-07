Carreta de prevenção ao câncer deve atender até fim do ano em diversos bairros

Para muitas mulheres a realização de exames de câncer de mama e de cólon de útero são de difícil acesso, seja pela distância, preços ou até pelas filas para atendimento do Sus (Sistema Único de Saúde). Especialistas recomendam que esse tipo de exame, feito de forma anual, contribui para um diagnóstico precoce, facilitando assim o tratamento.

A carreta de prevenção ao câncer do Hospital do Amor está instalada durante esta semana na USF (Unidade de Saúde da Família) Vila Nasser com objetivo de garantir a realização de exames pra diagnóstico precoce do câncer às moradoras da região.

No bairro Vila Nasser a ação ocorre até o dia 28 de julho, com coleta de material para exames citopatológicos e mamografias, de acordo com a demanda apresentada na unidade. Na semana passada a carreta esteve na USF Itamaracá, e realizou cerca de 20 atendimentos durante quatro dias de ação.

A atividade é uma parceria da Prefeitura Municipal de Campo Grande com o hospital, que facilitará o acesso aos exames a mulheres de diversas regiões do município.

A carreta do Hospital do Amor tem capacidade de realizar até 50 exames por dia. As pacientes são selecionadas por meio dos ACs (Agentes Comunitários de Saúde) que realizam orientações durante as visitas em domicilio, com objetivo de conduzi-las para as unidades de saúde se integrarem os critérios para análise.

Os exames podem diagnosticar o câncer de cólon de útero e o de mama, os dois mais comuns entre as mulheres. De acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), em Mato Grosso do Sul cerca de 19,54 mulheres a cada cem mil mulheres tiveram câncer de colo de útero em 2020. Os casos de câncer de mama são ainda mais comuns, 61,05 a cada 100 mil mulheres.

Além da carreta, estes exames também podem ser realizados, ou solicitados, em todas as unidades de saúde do município.

Confira os locais e data da carreta do Hospital do Amor:

25 a 28 de julho

USF Vila Nasser

08 a 12 de agosto

USF Nova Lima

05 a 06 de setembro

USF Aero Itália

16 a 18 de novembro

Comunidade Tia Eva

31 de novembro a 4 de dezembro

USF São Conrado

13 a 23 de dezembro

USF Paulo Coelho Machado

26 a 30 de dezembro

USF Moreninhas