Proprietária de loja é agredida e tem estabelecimento depredado por ex-funcionária

Proprietária de uma loja, no bairro Jardim Canguru, região sul de Campo Grande, procurou a delegacia na noite de ontem (13), após ser agredida e ter seu estabelecimento depredado por uma ex-funcionária.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, a ex- funcionária foi até a loja por volta das 17h50, questionando onde ela estava. No momento que tudo isso aconteceu, a dona do estabelecimento não se encontrava no local, quando os autores passaram a depredar a loja.

De acordo com a proprietária em depoimento na polícia, relatou que manequins e araras foram quebrados. Ainda disse que logo após, a vítima chegou novamente em sua loja e passou a ser agredida com socos, puxões de cabelos e teve um dos dentes quebrados.

Segundo consta no boletim, a dona do comércio disse na delegacia que ainda não havia feito o restante do pagamento à ex-funcionária porque sua loja ficou fechada por alguns dias.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e dano na delegacia da região.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.