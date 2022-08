Passageiro urina dentro de carro e é atropelado por motorista de aplicativo

Motorista de aplicativo ficou revoltado e atropelou um passageiro que urinou em seu veículo na noite de ontem (13), no bairro Marcos Roberto, em Campo Grande.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, o motorista transportava um passageiro, quando o mesmo pediu para que ele parasse o carro para urinar, alegando sofrer incontinência urinária. Como faltavam 300 metros para chegar no destino final, o motorista não parou. Quando chegou no local final, o passageiro pagou a corrida normalmente, mas o odor de urina foi sentido pelo condutor e imediatamente começou a questionar o passageiro, que logo confirmou que urinou dentro do seu carro.

Ainda na delegacia, foi relatado que o passageiro lembrou ao motorista sobre seus problemas de necessidade fisiológicas. A partir deste momento, ambos começaram a brigar dentro do veículo. Testemunhas que passavam pelo local relataram à polícia que viram o condutor jogando o carro em cima do passageiro, que apresentou lesões nas mãos e joelhos.

Em depoimento na delegacia, a vítima disse que o motorista ficou com o seu celular e que durante as discussões e empurrões, o condutor quebrou o seu óculos. Testemunhas que presenciaram a briga, afirmou que apresentará imagens dos fatos à polícia para colaborar com o fechamento do caso.