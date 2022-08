Vídeo: Moradores encontram sacola com crânio e ossos humanos perto de escola

Moradores do município de Corumbá, distante a 427 quilômetros de Campo Grande, encontraram uma sacola com um crânio e ossos, aparentemente de humanos, na tarde de ontem (13), ao lado da Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros.

De acordo com o site Diário Corumbaense, dois homens recolheram e depois deixaram uma sacola com a ossada próximo a grade da escola. Moradores da região, observaram o momento e foram até o local, recolher o material e levaram até a delegacia da cidade, que fica a poucos metros do colégio.

Ainda de acordo com o site, o ponto onde a ossada e o crânio foram encontrados, fica perto do cemitério Santa Cruz. Assustados com o caso, moradores realizaram diversos vídeos e um deles que verás logo abaixo mostra que há escavações e obras nas imediações.

A prefeitura de Corumbá foi acionada e afirmou ao Diário Corumbaense que foram feitas “varreduras” nos cemitérios Santa Cruz e também no Nelson Chamma, nos quais não foi identificada “qualquer violação de túmulo”. Segundo a prefeitura do município, a terra encontrada junto com os ossos é compatível com as escavações.

