Professora é afastada após denúncia de estupro contra criança de 4 anos em Emei de Campo Grande

Uma professora suspeita de estuprar uma aluna de 4 anos em um Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) de Campo Grande foi afastada das atividades pela Semed (Secretaria Municipal de Educação). A informação foi enviada ao jornal O Estado na tarde desta terça-feira (9).

O caso está sendo investigado pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). A investigação teve início depois que a menina relatou à mãe estar com dores nas partes íntimas e contou que a professora teria “mexido nela”.

De acordo com o depoimento da criança, o abuso teria acontecido em um cômodo da creche “perto de uma letra”. Ela disse ainda que a servidora usou a unha e a machucou. A menina reclamou de dores na região por cerca de duas semanas.

Em nota oficial, a Semed informou que instaurou uma sindicância e determinou o afastamento da professora, “em respeito à proteção integral da criança e ao dever de zelo da Administração Pública”. O órgão reforçou que os resultados da apuração serão encaminhados à rede de proteção e que colabora com as autoridades competentes.

A secretaria acrescentou que mantém o compromisso com a defesa da dignidade e dos direitos das crianças e adolescentes.