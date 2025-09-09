Jogos Abertos de Dourados começam no dia 15 de setembrocom várias modalidades esportivas

Estão previstas disputas de vôlei, futsal, basquete e handebol, nas categorias adulto masculino e feminino

Na próxima segunda-feira (15) de setembro acontece o início da edição 2025 dos JADs (Jogos Abertos de Dourados) no município com várias modalidades esportivas.

No dia acontece disputas de voleibol, no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão. A competição será aberta pelos times Menodora x Avante e SMB x Presidente Vargas na categoria masculino, enquanto La Liga x UFGD e MUV x Aquafil fazem as primeiras disputas pela feminino.

O chaveamento e data do início das competições foi deifnido em eum Congresso técnico realizado na última sexta-feira (05). Os jogos são realizados pela Prefeitura de Dourados, por intermédio da Fundação de Esportes (Funed).

Participam dos jogos, qualquer pessoa de Dourados e região que tenha idade mínima de 16 anos pode fazer parte das equipes inscritas.

No futsal, as disputam iniciam na terça, dia 16, com três partidas pelo masculino: Mato Grosso do Sul x Reis Veloso, Borsói Futsal x IFMS e Floriana Lopes x UFGD. O futsal terá todos os jogos disputados no ginásio de esportes da Unigran, parceira da Funed na realização dos JADs. Acadêmicos do curso de Educação Física estarão envolvidos na organização.

O objetivo é promover interação entre os bairros da cidade por meio do esporte; estimular o desenvolvimento esportivo no município; oportunizar o acesso dos participantes ao esporte de rendimento e contribuir para o desenvolvimento integral do atleta como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania através do esporte.

De acordo com a diretora-presidente da Funed, Giselly Amaral, os Jogos Abertos é uma oportunidade para aqueles que já atingiram a idade adulta e não têm mais acesso às competições escolares.

Confira o chaveamento:

No vôlei, categoria adulto masculino, a Chave A tem: Skill Sports, UFGD, Menodora/CT Pimentel e Avante. Na Chave B estão SMB/CT Pimentel, Skill Dinomaster, Skill Sport Sub19 e Pres. Vargas/CT Pimentel. Na categoria adulto feminino, a Chave A conta com Passe A Skill, Equipe La Liga, UFGD e Serpentes do Vôlei. Pela Chave B, Skil Black, Aquafil Vôlei Skill e MUV.

Já no futsal adulto masculino são 5 chaves. Chave A: Mato Grosso do Sul, Reis Veloso e Erasmo Braga; Chave B: Borsói Futsal, Juventude AG/Futpaz e IFMS; Chave C: Floriana Lopes, UFGD, Unigran; Chave D: Ajax F C, Amigos do RK/Itália e Complexo F C; e, Chave E: Apaefs, Dourapan F C e Resenha Futsal.

O futsal categoria feminino tem chave única, com UFGD, EIA, Projeto Bate Bola e Colonial.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.