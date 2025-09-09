Cadela cega de 18 anos é resgatada de córrego e devolvida à tutora em Paranaíba

Animal estava desaparecido havia uma semana e foi salvo após cair em área de risco próxima à ponte da Fipar

Uma cadela cega de 18 anos foi resgatada de um córrego em Paranaíba na tarde de segunda-feira (8). O animal, chamado Betina, estava desaparecido desde a semana anterior e foi encontrado desorientado nas proximidades da ponte da Fipar.

Durante patrulhamento pela Rua Araxá 3, policiais militares foram acionados por uma moradora que havia visto o cão em situação de risco. A equipe entrou no córrego e conseguiu retirar o animal com segurança. A mesma moradora acolheu Betina temporariamente em sua casa, até que o responsável fosse localizado.

Com apoio da Polícia Civil, a tutora foi identificada a partir de um vídeo publicado em um jornal local.

O reencontro ocorreu na residência onde a cadela estava acolhida e foi registrado em vídeo.

