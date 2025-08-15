Operação Loan: PF faz buscas contra fraudes em empréstimos consignados em Ladário

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (15), a Operação Loan, para desarticular um esquema de obtenção fraudulenta de empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal. No total, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

A investigação aponta que o grupo utilizava documentos falsos, como contracheques, para simular a condição de servidores públicos municipais de Ladário, em Mato Grosso do Sul e, assim, obter os empréstimos. O esquema causou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos. A investigação prossegue para identificar todos os envolvidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Com Polícia Federal

