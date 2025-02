Professor é sequestrado e espancado por grupo de 60 indígenas durante caminho do trabalho, na Aldeia Limão Verde, em Amambai

Na manhã desta quinta-feira (20), um professor foi sequestrado e agredido no caminho do trabalho, por um grupo de 60 indígenas. O caso aconteceu na Aldeia Limão Verde, em Amambai, cidade distante 351km de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o professor, que não teve as informações divulgadas, foi amarrado e levado até a casa do lider do grupo. No local, ele foi jogado ao chão e agredido por cerca de 15 pessoas que impunhavam pedras, pedaços de madeira, estilingues e arco e flecha. Durante a agressão a vítima gritava por socorro.

Ao chegarem no local e verem a cena de violência, os poliais tentaram realizar uma negociação na intenção de libertar o professor. Ainda segundo o boletim, durante a conversa, os agressores se dirigiram aos agentes dizendo: “Vamos matar vocês também, não tentem salvar ele”. Já a vitima, reclamava de dores na cabeça, nas costelas e nas pernas.

Após resgatado, o professor foi encaminhado ao Hospital Regional da cidade. Mais informações sobre o caso ainda não foram divulgadas.