Van se envolve em colisão com caminhão na BR-163 deixando oito feridos e uma vítima fatal

Na manhã desta quinta-feira (20), uma van que transportava sete pessoas se envolveu em uma colisão com um caminhão na BR-163 em Rio Verde de Mato Grosso. Oito pessoas ficaram feridas e uma foi vítima fatal.

A passageira que morreu no acidente era uma venezuelana que foi identificada como uma Belgica Del Valle Martinez Sedeno. A van que seria de uma empresa terceirizada saiu da cidade de Dourados e foi contratada pelo município para seguir até Coxim levando pessoas para realizaram cirurgia.

Informações preliminares informaram que a van teria invadido a pista contrária.

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Dourados informou que o caso está sendo monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde que está prestando assistência aos pacientes.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e equipes de resgate estiveram no local.

