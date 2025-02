Homem é preso por descumprir medida protetiva durante fiscalização na Capital

Autor foi encontrado dentro da residência da vítima e encaminhado à Casa da Mulher Brasileira

Na última terça-feira (19), uma equipe do Programa Mulher Segura (Promuse) prendeu em flagrante um homem por descumprimento de medida protetiva. A prisão ocorreu durante uma visita de fiscalização realizada para verificar o cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência concedidas a vítimas de violência doméstica.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram o homem dentro da residência da vítima, o que configurou o descumprimento da medida em vigor.

Ao ser questionado, o autor alegou que havia sido chamado pela vítima para cuidar dos filhos enquanto ela estava no trabalho. No entanto, a medida protetiva continuava válida e só poderia ser revogada por decisão judicial. A vítima confirmou que está retomando a convivência com o companheiro e que pretende retirar a medida, mas, diante da infração, os policiais encaminharam o autor à Casa da Mulher Brasileira para os devidos procedimentos.