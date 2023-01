Professor é preso por tráfico na Vila Almeida

A Polícia Civil prendeu na tarde de quarta-feira (18), professor de língua portuguesa para o ensino fundamental, de 37 anos, por tráfico de drogas. O homem foi preso na casa onde morava, na Vila Almeida, em Campo Grande.

Conforme a polícia, foi por meio do disque denúncia 181 que, a equipe da Denar (Delegacia Especializada e Repressão ao Narcotráfico) chegou até o local e abordaram um homem de 59 anos, que saia do lugar. Ao ser questionado pelos policiais, ele confessou haver acabado de comprar porção de cocaína.

Na sequência o homem revelou o endereço onde teria adquirido a droga. Ao entrar na casa que já estava sendo monitorada, a guarnição se deparou com o dono e com ele foram apreendidas algumas porções de cocaína.

O suspeito foi preso e levado a delegacia onde negou o comércio e afirmou ser usuário.

