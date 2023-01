Funcionária de atacadista é indiciada por roubar R$ 750,00 em produtos

A Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira (18) inquérito que apurava furto ocorrido, no dia 17 deste mês, em um atacadista que fica na Avenida Consul Assaf Trad, em Campo Grande. Após a investigação foi comprovado que os produtos foram furtados por uma colaboradora da empresa.

No dia em que o caso aconteceu a empresa registrou boletim de ocorrência, sendo instaurado inquérito policial para apurar o roubo. Foram as imagens do circuíto interno de segurança que comprovaram a autoria do crime.

A suspeita, de 29 anos, foi identificada e confessou o roubo e foi indiciada por furto qualificado mediante abuso de confiança.

