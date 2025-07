Professor é morto com golpes de foice em Bela Vista

Três indígenas atacaram a vítima, que voltava de uma partida de futebol

Na madrugada do último domingo (20), o professor Anderson Lopes Gomes Machado, de 23 anos morreu ao ser atacado por um grupo de jovens em Bela Vista.

Segundo informações do Jardim MS News, o crime aconteceu quando Anderson retornava para a aldeia após participar de uma partida de futebol. Na volta, a motocicleta que pilotava ficou sem combustível e o homem passou a empurrar o veículo por uma estrada vicinal.

Num determinado trecho, três jovens também indígenas abordaram o homem e pediram dinheiro a ele, que negou dizendo que não tinha. Os indivíduos que estavam sob efeito de álcool se irritaram e decidiram roubar a motocicleta e logo depois, passaram a agredir o homem com uma foice.

Três golpes atingiram a vítima, que morreu no local. Os indivíduos fugiram após o crime e o corpo foi encontado por moradores da região .

Um dos indivíduos foi encontrado pouco depois foi localizado e detido por lideranças indígenas, que acionaram a Polícia Militar. Os outros fugitivos estão sendo procurados pela Polícia Civil.

O sepultamento de Anderson será realizado nesta segunda-feira (21). A comunidade indígena Pirakua está comovida com o caso.

