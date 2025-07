Pagamento do Bolsa Família continua nesta segunda-feira para quem tem NIS final 2

Valor médio do benefício em junho chega a R$ 671,52; regra de proteção passa a valer por um ano para novos enquadrados



O pagamento do Bolsa Família referente à parcela de junho continua nesta segunda-feira (21) para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 2. O valor mínimo segue fixado em R$ 600, mas, com os adicionais previstos para determinados perfis de família, o benefício médio recebido neste mês é de R$ 671,52.

O repasse é feito pela Caixa Econômica Federal e segue o cronograma habitual dos últimos dez dias úteis de cada mês. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, mais de 19,6 milhões de famílias serão atendidas nesta rodada, com um investimento total que ultrapassa R$ 13 bilhões.

Os adicionais incluídos no programa preveem valores extras para famílias com crianças pequenas, adolescentes e gestantes. Bebês de até seis meses garantem à mãe um extra de R$ 50 por mês durante esse período, para apoio à alimentação. O mesmo valor é pago por criança ou adolescente entre 7 e 18 anos, além das gestantes e mulheres que amamentam. Já famílias com crianças de até seis anos recebem R$ 150 por filho.

Alguns municípios tiveram os pagamentos antecipados, independentemente do número final do NIS. Desde sexta-feira (18), moradores de 516 cidades já receberam o benefício. Entre elas, estão todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul e outras localidades nos estados de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima e São Paulo. Nessas regiões, o adiantamento foi autorizado em razão de situações de emergência, como enchentes, estiagens severas ou presença de comunidades indígenas em condição de vulnerabilidade.

Outro ponto que marca este mês é a atualização da chamada regra de proteção, que permite que famílias que conseguiram um aumento na renda continuem recebendo metade do valor do benefício. A partir de agora, o tempo de permanência nessa condição foi reduzido de dois anos para um, mas a mudança só afeta quem passou a se enquadrar a partir de junho. Para quem já estava na regra antes desse período, a transição continua valendo por dois anos. Atualmente, cerca de 2,68 milhões de famílias estão incluídas nesse mecanismo.

O Auxílio Gás, por sua vez, não será pago em julho. Como o benefício é bimestral, ele retorna apenas em agosto. Têm direito ao valor as famílias cadastradas no CadÚnico com ao menos um integrante recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A preferência legal é dada às mulheres responsáveis pelo domicílio e às vítimas de violência doméstica.

A consulta ao calendário e ao valor exato do benefício pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, que reúne as principais informações sobre a conta digital usada para os pagamentos.

*Com informações da Agência Brasil

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.