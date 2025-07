Com ouro, seleção brasileira de ginástica rítmica faz história na Copa do Mundo

Equipe conquista resultados inéditos. Um ouro na categoria geral supera China e Japão, além de um bronze. Brasil mostra força a um mês do Campeonato Mundial

Faltando exatamente um mês para o início do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que será realizado pela primeira vez na América do Sul, o Brasil conquistou feitos históricos na etapa da Copa do Mundo, realizada neste fim de semana em Milão, na Itália.

A Seleção Brasileira de conjunto brilhou ao conquistar a medalha de ouro na categoria geral, a primeira da história do país nessa prova em competições internacionais. Com 52.850 pontos somados nas duas séries, o Brasil superou as seleções do Japão e da China, que completaram o pódio.

Além do ouro inédito, a equipe também levou o bronze na final do aparelho 2 arcos e 3 bolas, neste domingo, com a nota de 27.500. A China ficou com o ouro (28.200), seguida pela Itália. Já na final de 5 fitas, o Brasil terminou na sétima colocação, com 19.250 pontos. A Itália conquistou o título da prova com 25.450.

No individual, a brasileira Bárbara Domingos, um dos principais nomes da ginástica rítmica no país, disputou três finais: arco, bola e fita. Babi ficou em sexto lugar na bola (28.500 pontos), sua melhor colocação no dia. No arco e na fita, terminou em sétimo lugar, com 27.450 e 25.650 pontos, respectivamente. As provas foram vencidas por atletas da Itália e da Alemanha.

Divulgação CBG

Rumo ao Mundial

A competição em Milão foi a última participação da delegação brasileira antes do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que será realizado entre os dias 20 e 24 de agosto, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Organizado pela Federação Internacional de Ginástica, o torneio reunirá 78 nações. A disputa individual contará com 111 ginastas, enquanto 36 conjuntos estarão em ação. Esta será a primeira edição do Mundial realizada na América do Sul.

Os bons resultados refletem o investimento contínuo do Governo Federal no desenvolvimento da modalidade. Desde 2012, cerca de R$ 17,2 milhões foram destinados à ginástica, com recursos aplicados na compra de equipamentos, realização de competições e preparação técnica de atletas em diferentes níveis.

Parte significativa desse investimento foi direcionada à construção e modernização do Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, localizado em Aracaju (SE). Sede da equipe brasileira de conjunto, o centro dispõe de estrutura de alto rendimento, com ginásios climatizados, salas de recuperação e áreas administrativas.

Além de apoiar o ciclo olímpico desde os Jogos do Rio 2016, passando por Tóquio 2020 e Paris 2024, os recursos também têm sido fundamentais para garantir que o Brasil chegue forte ao Mundial no Rio. A expectativa é de casa cheia e grandes apresentações, em uma competição que promete marcar um novo capítulo para a ginástica rítmica brasileira no cenário internacional.

Confira a programação do Mundial de Ginástica Rítmica

Quarta-feira, 20 de agosto

9h às 12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo A

12h às 12h45 – Cerimônia de abertura

12h45 às 15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo B

16h10 às 19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo C

19h35 às 22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo D

Quinta-feira, 21 de agosto

9h às 12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B

12h45 às 15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A

16h10 às 19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D

19h35 às 22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C

Sexta-feira, 22 de agosto

14h30 às 16h40 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)

17h às 19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)

Sábado, 23 de agosto

14h às 16h30 – Ginástica Rítmica de Conjunto – All-around – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos

17h às 19h – Ginástica Rítmica de Conjunto – All-around – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos

Domingo, 24 de agosto

11h às 11h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Arco

11h40 às 12h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Bola

12h50 às 13h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 5 fitas

14h às 14h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Maças

14h40 às 15h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Fita

15h50 às 16h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 3 bolas/2 arcos

Assessoria de Comunicação – Ministério do Esporte

Com informaçõpes da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.