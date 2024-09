Professor é indiciado por importunar sexualmente alunas em escola de Ivinhema

A Polícia Civil, por meio da delegacia de Ivinhema, distante 287 quilômetros de Campo Grande, indiciou, nesta sexta-feira (6), um professor, de 49 anos, por importunar sexualmente suas alunas.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, um grupo de oito estudantes, com idades entre 14 e 15 anos, em sua maioria do sexo feminino, denunciou que o referido professor estaria filmando as aulas, dando ênfase nas partes íntimas das alunas, além de tocar na alça do sutiã e cabelos das adolescentes de forma invasiva.

As adolescentes relataram, ainda, que ele teria feito “recomendações” para que as elas vestissem roupas curtas para as aulas, além de utilizar linguajar impróprio para se dirigir às estudantes. Diante disso, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência do professor, além de acesso aos dados do aparelho celular e afastamento cautelar das atividades profissionais, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida parcialmente pelo Poder Judiciário.

Nesta sexta-feira (6), uma equipe da delegacia de Ivinhema realizou a busca e apreensão e recolheu aparelho celular do investigado para ser periciado, e o orientou quanto à medida cautelar de proibição de contato com as vítimas. Ele foi interrogado e negou os fatos que lhe foram imputados.

