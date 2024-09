Costa Rica foi a cidade de MS com menor umidade relativa do ar nesta sexta-feira

Apesar da frente fria que passou pelo Estado nessa quinta-feira (5), derrubando a temperatura em quase todas as cidades de Mato Grosso do Sul, o tempo seco continuou e, nesta sexta-feira (6), a umidade relativa do ar ficou baixa em diversos municípios.

Entre os 79, Costa Rica foi a que teve a menor umidade relativa do ar registrada hoje, com apenas 10%. Cassilândia e Chapadão do Sul marcaram 13%, enquanto São Gabriel do Oeste, Paranaíba e Sonora, 15%.

De acordo com o meteorologista Natalio Abraao, as temperaturas devem voltar a subir exponencialmente nos próximos dias, quando se espera uma onda de calor forte sobre o Estado.

Nesta sexta-feira, Pedro Gomes foi a cidade mais quente de MS, com máxima de 38,6 °C. Em Campo Grande, os termômetros alcançaram 34,2 °C e 24% de umidade.

