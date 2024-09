Bombeiros e policiais de MS participam do 7 de setembro em Brasília

Um grupo de bombeiros e policiais militares de Mato Grosso do Sul vai participar do tradicional desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), neste sábado (7) – feriado da Independência do Brasil.

Os três bombeiros e dois policiais militares foram convidados pelo Governo Federal em homenagem ao trabalho de auxílio às vítimas da maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul.

O grupo é formado pelos membros do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul), tenente Vinícius Castro, sargento Abraão Anicésio e cabo João Figueiredo, que fizeram parte da equipe que atuou no resgate e segurança à população gaúcha durante a catástrofe que atingiu praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul.

Já os dois policiais militares são da CGPA (Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo), cabo Carlos Eduardo Hickmann e Anderson Luiz Veras Silva dos Santos.

O Governo de Mato Grosso do Sul prestou apoio importante ao Rio Grande do Sul nas ações de resgate e evacuação da população – desde o início de maio – após a catástrofe climática que resultou em enchentes, inundações e deslizamentos deixando mortos, feriados e desabrigados.

No dia 1° de agosto, durante a solenidade de posse do governador Eduardo Riedel como presidente do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul), a bandeira do Rio Grande do Sul, retirada da água na cidade de São Leopoldo por uma equipe do Corpo de Bombeiros – no dia 17 de maio –, foi devolvida para o governador Eduardo Leite ao povo gaúcho como símbolo de reconstrução.

No dia 7 de junho, Riedel se reuniu com os 30 bombeiros e policiais militares que atuaram durante 33 dias no Rio Grande do Sul, e reconheceu o trabalho realizado que contribuiu para as ações emergenciais nos municípios e também para a segurança das pessoas.

As chuvas extremas, que ocorreram desde o fim do mês abril, causaram danos por inundações e deslizamentos em parte do território do Rio Grande do Sul. O maior desastre climático daquele estado foi provocado por seguidos temporais nos meses de abril e maio, que atingiu 298 dos 497 municípios gaúchos – que representa 60% das cidades do estado –, sendo que 73 deles tiveram ao menos 10% da área afetada por deslizamentos, enxurradas ou inundações.

Todo o trabalho realizado pelos bombeiros e policiais militares de MS contribuiu para o resgate de centenas de pessoas e animais, além do transporte de medicamentos e água para áreas remotas e gravemente atingidas pela catástrofe.

Outra atuação importante, foi o trabalho de busca e resgate realizado pela cadela Laika, que sob coordenação do sargento Thiago Kalunga, auxiliou durante dez dias na cidade de Roca Sales (RS), onde três pessoas que morreram soterradas foram encontradas.

A equipe dos bombeiros de Mato Grosso do Sul, enviada ao RS no dia 3 de maio, foi o primeiro apoio interestadual a chegar na cidade de São Leopoldo – na região metropolitana de Porto Alegre –, nas primeiras horas após o rompimento de uma comporta da represa do Arroio João Corrêa.

Com informações da Agência de Notícias.

