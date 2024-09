Professor de Ivinhema, suspeito de importunação sexual, é indiciado

A Polícia Civil, por meio da delegacia de Ivinhema, indiciou nessa sexta-feira (6), após uma denúncia, um professor, de 49 anos, por importunação sexualmente de várias de suas alunas, todas menores de idade.

Ele foi denunciado por um grupo de oito adolescentes, com idades entre 14 e 15 anos, por supostamente ter filmado as jovens, com ênfase em suas partes íntimas, além de tocar na alça do sutiã e cabelos das adolescentes de forma invasiva.

Segundo o boletim de ocorrência, as adolescentes relataram que o professor teria feito “recomendações” para que as jovens vestissem roupas curtas para as aulas, além de utilizar linguajar impróprio para se dirigir a elas.

Diante da denúncia, a polícia representou pela busca e apreensão na residência do professor, acesso aos dados do aparelho celular e afastamento cautelar das atividades profissionais, decisão que foi deferida parcialmente pelo Poder Judiciário após manifestação favorável do Ministério Público.

O homem foi orientado sobre a medida cautelar, além de ter sido interrogado, onde negou os fatos. O caso segue sendo investigado.