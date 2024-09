Salário de até R$ 4 mil: abertas as inscrições para o Concurso do Conselho Regional de Contabilidade do MS

Estão abertas as inscrições para o concurso público do CRC-MS (Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul). As vagas são para os cargos de Auxiliar Administrativo e Contador. Os salários variam entre R$ 2,3 mil e R$ 4 mil para uma jornada de 40 horas semanais.

Os interessados devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site www.ibade.org.br, até o dia 10 de outubro. O valor da inscrição é de R$ 58 para o cargo de auxiliar administrativo e R$ 63 para o cargo de contador.

O concurso será composto por duas etapas: prova objetiva e redação, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

A Prova Objetiva terá 50 questões distribuídas entre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática Básica e Conhecimentos Específicos.

Cronograma do Concurso

*Período de inscrições: 02/09 a 10/10/2024;

*Divulgação dos locais das provas: 26/11/2024;

*Realização das provas: 01/12/2024;

*Divulgação do gabarito da Prova Objetiva: 03/12/2024 (a partir das 12h);

*Resultado preliminar da Prova Objetiva: 14/01/2025;

*Resultado preliminar da Prova Discursiva/Redação: 05/02/2025;

*Resultado final do concurso: 27/02/2025;

Outras informações sobre o concurso podem ser acessadas clicando aqui.