Professor de dança que matou o pai a facadas em Campo Grande é preso após confissão

O professor de dança de 35 anos que matou o próprio pai a facadas na última quinta-feira (26) foi preso na manhã deste sábado (28) em Campo Grande, após ser localizado caminhando pela Avenida Toros Puxian, na região leste de Campo Grande. O crime aconteceu na casa da família, no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, e chocou moradores da região.

A vítima foi identificada como Hugo Abel Heyn, de 69 anos. Ele foi morto a golpes de faca na própria residência. Segundo o boletim de ocorrência, o assassinato foi presenciado pela esposa da vítima e mãe do autor, que relatou o comportamento agressivo do filho momentos antes do crime.

Na manhã deste sábado, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) recebeu denúncias sobre a presença do suspeito andando por uma rotatória da Avenida Toros Puxian. Durante abordagem, ele confessou o crime e foi imediatamente detido. Em seguida, foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol).

De acordo com o relato da mãe à polícia, o filho sofre de esquizofrenia e estava em surto, bastante agitado e proferindo ameaças dentro de casa. Em determinado momento, ele se dirigiu ao pai e disse: “E você, o que está olhando? Eu ainda vou fazer pedacinhos de você.”

Segundo o boletim de ocorrência, Hugo riu da ameaça, o que teria deixado o filho ainda mais nervoso. Câmeras de segurança da residência registraram o desespero da esposa de Hugo, que aparece por volta das 23h23 da quinta-feira pedindo socorro na calçada.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado na noite do crime, mas ao chegar na casa a vítima já estava sem vida.

A Polícia Civil agora investiga o caso, que foi registrado como homicídio doloso qualificado. O professor permanece preso e deverá passar por avaliação psiquiátrica.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais