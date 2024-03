Objetos furtados do Instituto Homem Pantaneiro são recuperados em Corumbá

Instrumentos de pesquisa como câmeras, drones, celular, tablets e notebooks foram recuperados após serem furtados no local.

O Insituto Homem Pantaneiro, organização que visa a preservação do pantanal e da cultura local teve objetos furtados de dentro da instituição no domingo(17). Os itens foram recuperados na noite de ontem (21).

De acordo com ifnormações da polícia, os produtos estavam escondidos em uma área de mata, situada nos fundos de uma propriedade localizada no Bairro Cervejaria, em Corumbá. A ação de recuperação foi feita em colaboração com os serviços de inteligência da Polícia Civil e Militar.

Após adentrarem na área de mata, os policiais localizaram diversas sacolas plásticas escondidas no matagal. Após inspeção, as sacolas foram abertas, revelando parte dos produtos furtados do Instituto Homem Pantaneiro em seu interior, que serão devolvidos ao Instituto.

A região já é conhecida pela polícia local, sendo frequentemente associada à comercialização de entorpecentes e receptação de produtos furtados e roubados. Com base nessas informações, uma equipe de investigação foi mobilizada e se dirigiu ao local indicado.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram