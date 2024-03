Obras do novo acesso às Moreninhas avançam e 63% dos serviços já estão executados

A obra do novo acesso às Moreninhas já totaliza 63% dos serviços executados, investimento do Governo de Mato Grosso do Sul em Campo Grande que está transformando uma das regiões mais populosas da cidade. Com previsão de finalizar os serviços nos próximos três meses – ou seja, a conclusão deve acontecer até junho de 2024 -, mais de R$ 42,9 milhões estão sendo aplicados pela gestão estadual em asfalto para ruas que eram de terra, em recuperação de pavimento de ruas antigas e em drenagem.

De acordo com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), a instalação do sistema de drenagem de águas pluviais está próxima de ser concluída. Com o serviço 98% executado, essa era uma das fases mais difíceis da obra, segundo os engenheiros responsáveis pelo trabalho.

Outra etapa que está bem avançada é a de pavimentação asfáltica, que atingiu 67% dos serviços executados. Atualmente a obra está na fase de pavimentação da avenida Alto da Serra, com implantação de uma ciclovia nesta mesma via. Além dela, vão receber asfalto: trechos das ruas Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo.

Já o recapeamento será feito em partes das avenidas Alto da Serra e Gury Marques. Nas ruas já pavimentadas estão sendo feitos serviços de boca de lobo e meio fio.

“Essa obra vai ligar regiões e melhorar o trânsito na região. Nesta obra são mais de 92 mil metros quadrados de asfalto novo, 31 mil metros quadrados de recapeamento e nove mil metros de drenagem”, descreve o secretário Helio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), ao reforçar que essa é uma obra de engenharia robusta que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas, diminuir alagamentos e dar fim a poeira para os moradores.

A obra ainda possui 51 metros de bueiro duplo de concreto, 379 unidades de bocas de lobo e mais de 2,2 mil metros de ciclovia.

2ª Etapa

O serviço também conta com uma segunda etapa a ser licitada. Esse trecho vai ligar o final da avenida Alto da Serra à rua Salomão Abdala, conectando as avenidas Guaicurus, Rita Vieira de Andrade e Eduardo Elias Zahran. Neste lote o Governo de Mato Grosso do Sul deve investir cerca de R$ 32 milhões em pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia.

Mais asfalto chegando

O Governo de Mato Grosso do Sul ainda fará obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Moreninhas 4. Em processo de licitação, a obra tem valor estimado de R$ 1,4 milhão onde serão feitos 416 metros de drenagem, mais de 4,8 mil metros quadrados de asfalto e cerca de 1,7 mil metros quadrados de acessibilidade.

As ruas que receberão o pavimento nesta etapa são: Clotilde Chaia, Maria Cândida de Rezende e Oriomar Fernandes (entre Ivo Osman Miranda e Copaíba); Copaíba (entre Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes); Ivo Osman Miranda (entre Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes).

