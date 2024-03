Temperaturas máximas devem ficar em torno de 30°C neste final de semana em MS

Durante o sábado (23) e domingo (24), uma massa de ar associada à frente fria deixará as temperaturas mais amenas no estado quando comparadas à última semana. A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade com possibilidade de chuvas principalmente nas regiões centro-norte, pantaneira, nordeste e leste do Mato Grosso do Sul.

Segundo previsão do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS), estão previstas temperaturas mínimas entre 18-22°C e máximas de até 28°C nas regiões sul e leste do estado. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 28°C.

Para as regiões sudoeste e pantaneira, esperam-se mínimas entre 23-25°C e máximas de até 34°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 22-23°C e máximas de até 30°C.

Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Essa condição atmosférica é devido ao retorno de umidade impulsionado pelo sistema de alta pressão pós-frontal associado à extremidade do sistema frontal que estará no oceano Atlântico.

Alerta de tempestade

O Inmet (Intituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para parte de MS, até 10h de sábado, para tempestades com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram