Idoso morre em conveniência, após beber dose de pinga

Edson de Oliveira, de 63 anos, morreu na noite de ontem (26), após consumir bebida alcoólica em uma conveniência, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A vítima passou mal após beber uma dose de pinga, segundo o dono do comerciante a polícia.

Conforme o boletim de ocorrência, o idoso chegou na conveniência por volta das 20 horas, sozinho. Ele se aproximou do balcão, pediu uma dose de pinga e cerveja. Logo após consumir a pinga, a vítima começou a passar mal, vomitando sangue. Ele acabou caindo em cima de uma mesa de sinuca.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado no local, mas Edson já estava sem vida. Segundo a polícia, com a vítima, foi encontrado R$ 200 reais.

A perícia técnica e a Polícia Civil estiveram no local e, conforme as investigações, o idoso pode ter sofrido uma hemorragia estomacal.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Cepol como morte a esclarecer.

