Procurado pela polícia, dono de “bunker” é preso com mais 10 toneladas de maconha

Um policial militar da reserva, de 56 anos, foi preso na tarde de ontem (17), com aproximadamente 10 toneladas de maconha, avaliadas em R$ 20 milhões, em uma propriedade rural de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. A prisão e apreensão foi realizada pela Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira).

Segundo a Defron, a apreensão aconteceu por volta das 12h, quando investigadores receberam informações de um caminhão caçamba que sairia de Ponta Porã com entorpecentes e seria descarregado em uma propriedade rural próximo a BR-163. Após receber essa denúncia, os agentes resolveram monitorar as rodovias e estradas vicinais na região em busca dos suspeitos.

Após visualizar o veículo, os policiais seguiram o caminhão em uma estrada rural por mais de 13 km, quando a carreta desapareceu pela vegetação. De repente, os policiais avistaram um sítio às margens da rodovia e resolveram entrar no local.

Ao entrar na propriedade rural, os policiais foram até o veículo estacionado e encontraram em dois contêineres recém pintados mais de 4,6 toneladas de maconha. Já no caminhão caçamba de modelo, Ford, modelo Cargo 4331, foram encontrados 5,250 toneladas da droga.

Em checagem no sistema, policiais descobriram que o dono da propriedade rural tinha mandado de prisão preventiva, junto ao Poder Judiciário de Dourados, pelo fato, que no último dia 31 de março, policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam 5,7 toneladas de maconha em sua residência no Bairro Alto do Indaiá, na cidade de Dourados. Desde então, o dono da fazenda estava foragido. Ele foi localizado no sítio e preso em flagrante. Segundo a polícia, no local funcionava um “bunker”.

O autor e todo material apreendido no local foram encaminhados para a sede da Defron e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Ele segue preso na delegacia.

