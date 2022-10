PC descobre grupo organizado que realiza tráfico de drogas dentro e fora de presídios

Equipes da Polícia Civil deflagraram na manhã de hoje (18) no município de Água Clara, a 192 quilômetros de Campo Grande, uma organização criminosa que realizava o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro dentro e fora dos presídios. De acordo com as informações preliminares, estão sendo cumpridos neste exato momento 51 mandados de busca e apreensão.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, as equipes estão nas ruas de Água Clara cumprindo mandados de busca e apreensão de materiais. Foram até o momento cumpridos 51 mandados, sendo 26 de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão. Foram cumpridos na manhã de hoje, um mandado de sequestro de imóvel, oriundo do crime de lavagem de dinheiro avaliado em R$ 350 mi.

Segundo os agentes da Polícia Civil, a operação foi apelidada como “Expurgo”, que é deriva do fato em que muitos integrantes já haviam sido presos e continuavam praticando crimes e comandando o tráfico de drogas dentro dos presídios, onde foi necessária uma ação mais abrangente e incisiva do Estado para acabar com a estrutura criminosa.

A Polícia Civil continua no município realizando a ação e em breve deve divulgar mais informações da operação.

