Três pessoas morrem após colisão entre dois caminhões

Um grave acidente na noite desta segunda-feira (17) deixou três pessoas mortas na rodovia BR-376, entre Ivinhema e o Distrito de Amandina. As três vítimas fatais estavam no caminhão Ford/Cargo, que estava carregado de aço. Ele colidiu de frente com um caminhão boiadeiro, em uma curva.

O motorista do caminhão boiadeiro teve ferimentos leves e estava consciente. Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o hospital municipal de Ivinhema.

O Ford/Cargo seguia em direção a Amandina a Ivinhema. Chovia forte no momento do acidente e as causas ainda estão sendo investigadas. As imagens mostram que os veículos ficaram completamente destruídos.

O corpo de bombeiros de Ivinhema e a Policia Rodoviária Federal estiveram no local. A perícia da Polícia Civil também esteve presente para apurar a dinâmica do acidente.

As vítimas ainda não foram identificadas, mas as primeiras informações apontam que os três são moradores de Ivinhema.

Com informações do site Ivinotícias.

