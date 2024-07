Prisão preventiva de mulher que matou oficial de justiça aposentado é decretada

Foi decretada a prisão preventiva de Letícia Vieira Pires (27), acusada do assassinato do oficial de justiça aposentado Gesualdo Xavier de Oliveira(67). A prisão foi decretada pelo juiz Evandro Endo, da Vara Única de Itaporã.

O delegado Erasmo Cubas, responsável pelo SIG (Setor de Investigação Geral), já havia revelado na manhã de quarta-feira(24) em coletiva de imprensa que Letícia agiu sozinha no crime.

Além disso, também tentou despistar as autoridades com várias mentiras sobre um suposto relacionamento extraconjugal com a vítima. Contudo, nenhuma evid?ência que provasse isso foi encontrada.

A polícia realizou bsucas na casa de Leticia, e econtraram roupas manchadas de sangue, o celular o homem, uma corrente de ouro e vários cartões de créditoApós isso, ela então confessou o crime

Também foi ressaltado pelo delegado sobre a tentativa de deboche que a mulher fez durante interrogatório. A principal suspeita da polícia é que a motivação do crime foi financeira, com Leticia tentando se apropriar do dinheiro.

Relembre o ocorrido

Um oficial de Justiça, identificado como Gesualdo Xavier, o ‘Xaxa’, foi morto com golpes de facas e teve seu corpo carbonizado nas margens da BR-163, na região de Douradina. O cadáver foi encontrado no fim da tarde dessa terça-feira (23). A vítima estava desaparecida desde a última segunda-feira (22), quando havia saído da residência para fazer uma viagem para Campo Grande.

Segundo informações do site local Ligado na Notícia, uma pessoa que passava pela pista durante a tarde visualizou o corpo carbonizado e acionou as autoridades. A Polícia Civil, Polícia Científica e equipes da CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local do crime.

Na perícia prévia, foram encontradas perfurações ocasionadas por faca na região do pescoço de Gesualdo. Ainda conforme o site, o carro que a vítima conduzia foi localizado em Dourados

