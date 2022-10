Prisão preventiva de condutor bêbado que atropelou Michelli é decretada

Foi decretada nesta sexta-feira (14) a prisão preventiva de Charles de Goes Júnior, de 30 anos, motorista que atropelou e matou a nutricionista Michelli Alves Custódio, de 36 anos, na madrugada desta quinta-feira (13), em frente a sua casa na Vila Carvalho, em Campo Grande.

Charles foi detido em flagrante e passou nesta sexta-feira (14) pela audiência de custódia, onde é decidido se a prisão vai sofrer um relaxamento, ou se vai ser convertida de prisão em flagrante para preventiva ou liberdade provisória, com ou sem fiança, até o julgamento definitivo do processo. Neste caso, a prisão foi decidida como preventiva.

Sobre o caso

Michelli estava na frente de casa acompanhada de uma travesti que ela prestava apoio, quando as duas foram surpreendidas por um carro modelo Renault Sandero. O veículo invadiu a calçada e atropelou a mulher que morreu no local. Um homem que presenciou o acidente tentou impedir a fuga de Charles subindo no capô do carro, porém sem sucesso.

O suspeito foi preso após o carro parar de funcionar a uma quadra de distância do local do atropelamento. No teste de bafômetro, o resultado atingiu 0,83 miligramas por litro de ar expirado, constatando que o homem estava embriagado.

