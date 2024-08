PRF recupera em Nova Andradina carro furtado no Paraná

O veículo tinha placas falsas e registro de furto no Paraná, desde maio de 2024

Na noite dessa segunda-feira (29), a PRF (Polícia Rodoviária Federa) recuperou um veículo Fiat Touro, durante fiscalização na BR-267, em Nova Andradina.

Ao receber o sinal de alerta para parar, o condutor do veículo tentou iniciar uma fuga, mas acabou detido. O veículo tinha placas falsas e registro de furto no Paraná, desde maio de 2024.

O condutor e o automóvel foram encaminhados à Polícia Civil em Nova Andradina (MS).

