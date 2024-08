Integrantes de grupo que praticavam agiotagem e extorsão são presos em Bandeirantes

Durante investigação de um possível sequestro, polícia desocbriu atuação do grupo criminoso

Na manhã desta quarta-feira( 31), a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) deflagrou uma operação contra um grupo que realizava agiotagem e extorsão de vítimas em Bandeirantes.

Quatro homens de 49, 37, 31 e 23, foram presos e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um dos principais envolvidos é Maurinho Dutra, pré-candidato a prefeitura do município.

Em coletiva de imprensa nesta tarde, o delegado Roberto Guimarães disse que a polícia tomou conhecimento do caso entre maio e junho quando foi recebida a informação de um sequestro contra uma pessoa com o fim de extorsão da mesma, pois teria emprestado entre 60 a 90 mil reais dos suspeitos

Segundo informações do deegado, o grupo criminoso tem atuado há pelo menos 2 anos no estado e que há casos em Coxim e Jaraguari.

“O modus operandi é sempre o mesmo, emprestam o dinheiro a juros exorbitantes e depois como a pessoa não consegue pagar, eles começam a cobrar, intimidar no meio da rua, ir na casa”, disse o delegado.

Num outro caso, três pularam o muro de uma casa para intimidar a vítima. Nas buscas nas residências dos suspeitos foram encontrados cadernos de anotações com notas promissórias, em uma das casas havia um caderno com nomes de no mínimo 50 a 60 pessoas que deviam pagamentos com juros de 20 a 30% .

Todos os membros possuem ficha criminal extensa., o homem de 31 anos tem três passagens na polícia por homicídio e porte ilegal de arma de fogo, o de 37 possui passagem por homicídio. O de 49 possui passagem por porte de arma de fogo e o de 23 anos passagem por furto qualificado. Dois dos enevolvidos possuem grau de parentesco.

O delegado informou que as investigações ainda encontram-se em momentos iniciais e que para este tipo de crime, a possibilidade de prisão varia de 10 a 12 anos.

Veja o vídeo da ação policial que resultou na prisão dos integrantes:

