Empresário da Capital tem armas e munições aprendidas após denúncia

A Polícia Civil, por meio da DEPCA Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), cumpriu nesta sexta-feira, (28) um mandado de Busca e Apreensão em Campo Grande e apreendeu 01 Pistola, Marca Taurus 838, calibre .380, e munições. A ação aconteceu no bairro Jardim Tijuca.

Segundo apurado, a ordem judicial é decorrente de um Boletim de Ocorrência registrado em maio/2023, quando duas funcionárias, sendo uma delas adolescente de 17 anos, denunciaram um empresário por Assédio Moral e Ameaça.

As vítimas eram atendentes na empresa do investigado, e ambas relataram que vinham sofrendo assédio moral por parte dele, com gritos constantes e distrato na frente de clientes e demais funcionários.

Além disso, eram obrigadas a trabalharem em funções não compatíveis com o combinado durante a contratação, bem como frequentemente extrapolavam o horário de trabalho, sem compensação salarial, em situação de assédio psicológico e ameaça, pois o investigado fazia questão de exibir sua arma de fogo durante o expediente de trabalho.

Nesse contexto, a autoridade policial representou pela Busca e Apreensão, que foi deferida pelo Poder Judiciário, e cumprida pelos investigadores da DEPCA nesta data, acarretando a apreensão de uma Pistola TAURUS 838, calibre .380 e 09 munições.