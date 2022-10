Marcos Leonardo vê pior jogo da vida e pede desculpa a companheiros

Marcos Leonardo viveu uma noite inédita na derrota do Santos de 2 a 1 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira (5), na Vila Belmiro. O atacante não se lembra de uma partida desde a base com tantas chances desperdiçadas.

O camisa 9 do time alvinegro perdeu cinco chances claras até converter o pênalti nos minutos finais. Segundos depois, o Galo teve uma penalidade e chegou à vitória nos acréscimos.

Mesmo muito mal no jogo, o Menino da Vila chamou a responsabilidade e deslocou Everson na cobrança de pênalti. No vestiário, ele pediu desculpa e recebeu apoio dos companheiros e comissão técnica.

Marcos Leonardo falou a todos que contra o Juventude será diferente. O técnico Orlando Ribeiro acredita que o gol de pênalti no fim diminuiu o peso sob as costas do garoto de 19 anos.

“Fizemos um bom jogo, infelizmente não veio a vitória. Acabei pecando na última bola, dei o meu melhor, o futebol é assim. Só erra quem está lá dentro. Não foi um grande dia, corremos, mas não foi o necessário. Foi desatenção nossa. Fizemos o gol, pensei que iríamos melhorar, mas teve o pênalti ali. Nunca vou me omitir de jogar, pegar na bola, chutar. É isso. Ter a cabeça erguida e trabalhar para fazer uma boa partida contra o Juventude aqui na Vila”, disse Marcos Leonardo, à TV Globo.

“O Marcos, apesar de significar muito ao Santos, é um garoto ainda. Temos que colocar isso em consideração. Talvez seja pouco de ansiedade por não estar fazendo os gols. Esse gol de pênalti vai ajudar. Mais tranquilidade e lucidez na frente do gol que as coisas vão melhorar para ele e para a gente”, avaliou o técnico Orlando Ribeiro, em entrevista coletiva.

Com informações da Folhapress, por Lucas Musetti