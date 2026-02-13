Senac MS lança Missão China 2027 com imersão na Canton Fair e apenas 25 vagas

A Missão China 2027, que terá como eixo central a participação na Canton Fair, maior feira multissetorial do mundo

O Senac MS anunciou oficialmente, durante a abertura da quarta temporada do GPS de Mercado, a Missão China 2027, que terá como eixo central a participação na Canton Fair, maior feira multissetorial do mundo. A imersão está prevista para abril de 2027, com programação nas cidades de Guangzhou e Shenzhen, reunindo um grupo restrito de 25 empresários em 12 dias de visitas técnicas, conexões comerciais e acompanhamento especializado.

Ao anunciar a novidade, a diretora regional do Senac, Jordana Duenha, explicou que a missão integra a estratégia institucional de internacionalização construída ao longo dos últimos anos.

“Começamos hoje a quarta temporada do GPS de Mercado, que é um programa do Senac para trazer tendências e insights relevantes para as empresas. Aproveitamos esse momento também para lançar nossa agenda de missões. A partir de agora, faremos um ano Missão China e um ano Missão Estados Unidos. Em 2027, será a vez da China, associada à Canton Fair, que é uma grande feira de multissetores e permite geração de negócios”, afirmou.

Segundo ela, o planejamento é realizar a missão em abril de 2027, acompanhando o calendário oficial da feira. As pré-inscrições já estão abertas pelo link: ms.senac.br/missao-china

A qualidade e a organização das missões foram destacadas por quem já participou de outras edições. A empresária Raquel Torok, do segmento infantojuvenil, relatou que já integrou quatro missões técnicas organizadas pelo Senac e atribui a elas parte da evolução estratégica do seu negócio.

“Eu já estive quatro vezes na Missão. Eu falo que ela é o que impulsiona os nossos negócios durante os anos, porque a gente vai lá buscando informações, ideias e criatividade. A gente volta realmente mexido e muda os nossos negócios depois que participa”, declarou.

A missão, que é uma iniciativa do Sistema comércio, por meio do Senac MS, também contará com parceria institucional do Sebrae/MS. A diretora técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, explicou que a entidade subsidiará até 50% do valor das inscrições para micro e pequenas empresas, ampliando o acesso à internacionalização.

“Será um prazer construir toda essa jornada. O Mato Grosso do Sul ganha e nossos pequenos negócios também terão acesso”, afirmou. Já a Fecomércio-MS vai subsidiar até 30% para empresas adimplentes com a contribuição sindical.

Um dos palestrantes do GPS e que também deverá integrar a missão como guia técnico, Fred Alecrim, ressaltou a importância estratégica de ampliar o olhar para o mercado asiático.

“Sempre olhamos muito para os Estados Unidos e Europa, o que é importante, mas precisamos complementar com um novo ponto de vista. A China está à frente em termos de tecnologia e inovação. Há uma expectativa muito grande de começarmos a direcionar nossos olhares para esse mercado que tanto cresce”, afirmou.

A parceria com o projeto Café com Negócio também marcou o evento. O representante da iniciativa, Dijan de Barros, destacou que o trabalho é traduzir tendências globais para a realidade local.

“A gente traz os principais insights da NRF e adapta para o nosso mercado. É um momento importante para apresentar o que é novo, tecnológico e aproveitável hoje. O futuro começa agora”, declarou, ao comentar que há expectativa de integrar a missão à China, dependendo das definições oficiais.

Já o presidente do Sistema comércio pontuou: “A Missão China 2027 é uma estratégia de posicionamento internacional para o nosso Estado. Quando conectamos nossos empresários aos maiores centros de inovação e negócios do mundo, ampliamos competitividade, visão e capacidade de geração de riqueza. O Sistema Comércio MS acredita em preparar hoje quem vai liderar o mercado amanhã. E esse é só o começo de uma agenda estruturada, contínua e cada vez mais global”.

Durante o evento, os participantes também tiveram acesso aos principais insights da NRF 2026, feira de varejo realizada em Nova York. O consultor Caio Camargo apresentou tendências ligadas ao chamado “agent e-commerce” e ao uso da inteligência artificial no varejo digital.

