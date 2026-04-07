PRF faz operação especial na BR-262 para show do Guns N’ Roses em Campo Grande

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza, na nessa quinta-feira (09), uma operação especial na BR-262, em Campo Grande, por conta do aumento no fluxo de veículos esperado para o show da banda Guns N’ Roses.

A ação tem como foco garantir a segurança viária e manter a fluidez do trânsito, especialmente no trecho que possui pista simples e deve concentrar grande movimentação de veículos e pedestres durante o evento.

O policiamento será intensificado em pontos estratégicos da rodovia, com atuação em diversas frentes, como fiscalização de trânsito, combate a crimes, atendimento pré-hospitalar, motopoliciamento e monitoramento por inteligência. Também serão utilizados equipamentos como bafômetros e drones para ampliar a fiscalização.

Orientações ao público

A PRF orienta que motoristas respeitem a sinalização, não dirijam após consumir bebida alcoólica, utilizem apenas estacionamentos autorizados e evitem parar ou trafegar pelo acostamento. Já os pedestres devem circular somente em áreas indicadas e evitar atravessar a rodovia fora dos locais permitidos.

A recomendação é que o deslocamento seja planejado com antecedência, principalmente para evitar horários de maior movimento.

Restrição de tráfego

Haverá restrição temporária para veículos de carga de grande porte no dia 9, das 12h às 22h, entre os quilômetros 233 e 328 da BR-262, no trecho entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo. A medida busca reduzir congestionamentos e aumentar a segurança.

Durante a operação, os agentes vão intensificar a fiscalização de infrações como direção sob efeito de álcool, uso do acostamento, ultrapassagens proibidas e uso de celular ao volante.

Em caso de emergência, o telefone da PRF é 191.

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