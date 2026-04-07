Samba do Caramelo, Tati Bergamo e entrega de kits integram programação da Vila Esportiva Cidade Morena

Abertura será nesta quinta-feira no Armazém Cultural (09) com música, encontros sobre saúde e bem-estar e retirada de kits da Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques

A contagem regressiva para a Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques 2026 começa antes mesmo da largada. A partir desta quinta-feira (9), o público poderá participar da Vila Esportiva Cidade Morena, espaço que reúne música, palestras, convivência entre atletas e a retirada dos kits da prova, no Armazém Cultural, em Campo Grande. A entrada é gratuita e aberta ao público.

A programação segue até sábado (11) e inclui atrações culturais, encontros com especialistas e atividades voltadas ao esporte, à saúde e ao bem-estar.

A abertura oficial acontece na quinta-feira (9), às 18h, seguida por atrações musicais ao longo da noite, incluindo apresentação do cantor Gabriel Noah e participação do DJ TGB.

Na sexta-feira (10), a programação inclui atividades durante todo o dia e segue com atrações musicais à noite, com show do músico Bortoti. Pela manhã, das 11h às 11h30, acontece o encontro “Corpo em Movimento, Mente em Equilíbrio: a corrida como terapia”, com a psicóloga Tatiane Mayer e a consultora de bem-estar e aromaterapia Karen Basso. Já das 18h30 às 19h, o cardiologista Dr. Alex Teixeira conduz uma palestra sobre fatores que podem influenciar o desempenho esportivo.

No sábado (11), a programação começa pela manhã com a palestra “Nutrição que sustenta o ritmo: o essencial para corredores”, das 10h às 10h30, com o nutricionista e treinador Rodrigo Mendes e a maratonista Tati Bergamo. Ao meio-dia, das 12h às 13h30, o grupo Samba do Caramelo se apresenta no palco da Vila Esportiva. No início da noite, também acontece o Congresso Técnico da prova, das 18h às 18h40, voltado aos atletas inscritos.

Durante os três dias também acontece a entrega de kits da prova, além de ativações de patrocinadores, lounges com marcas do segmento esportivo, praça de alimentação e espaços de convivência para atletas e visitantes.

Na quinta-feira (9), a Vila Esportiva Cidade Morena funciona das 18h às 21h. Já na sexta-feira (10) e no sábado (11), o espaço estará aberto das 8h às 21h.

A iniciativa integra a programação da Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques, que será realizada no domingo (12), com largada e chegada na Avenida Calógeras, na região da Esplanada Ferroviária, em Campo Grande.

A prova reúne cerca de dois mil atletas inscritos e terá percursos de 21 e 5 quilômetros. A largada está prevista para as primeiras horas da manhã, com saída às 5h30 para os 21 quilômetros e às 5h35 para os 5 quilômetros.

O trajeto percorre pontos conhecidos da cidade, como a Esplanada Ferroviária, a Maria Fumaça, o Relógio da Calógeras, o Lago do Amor, o Estádio Morenão, a Praça do Preto Velho e a Rua 14 de Julho, conectando diferentes regiões da cidade ao percurso da prova.

Além das categorias gerais masculino e feminino, os participantes também competem por faixa etária, com classificações que vão de atletas a partir de 16 anos até corredores com 70 anos ou mais. A competição também contempla categorias específicas para pessoas com deficiência (PcD), seguindo as normas do Comitê Paralímpico Brasileiro.

A prova também recebeu o International Measurement Certificate da World Athletics, certificação internacional que atesta a medição oficial do percurso da meia maratona. O reconhecimento conta com permit Bronze, com validade de cinco anos, garantindo que a distância oficial de 21.097 metros siga os padrões técnicos exigidos internacionalmente para provas de rua.

A programação musical também segue no dia da corrida. No domingo (12), a largada será acompanhada por apresentação do DJ TGB, seguida por show do grupo Flor de Pequi, das 7h às 8h.

A prova é realizada pelo Instituto Imolé e organizada pela Bolt Produções.

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