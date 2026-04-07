Com alerta de tempestade, chuva chega à Capital e temperatura cai para 29ºC nesta terça (07)

Inmet emitiu dois avisos de perigo potencial com previsão de ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo

A chuva começou a cair no início da tarde desta terça-feira (7) em Campo Grande, acompanhada de trovoadas isoladas. No momento, os termômetros marcam 29°C na Capital.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas com grau de severidade classificado como perigo potencial. O primeiro, de chuvas intensas, teve início às 9h35 e segue até as 23h59. A previsão indica volume entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Já o segundo aviso, de tempestade, começou às 11h15 e também permanece válido até o fim da noite. Além da chuva e dos ventos fortes, há possibilidade de queda de granizo.

Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. No caso do alerta de tempestade, também pode haver danos em plantações.

A orientação é evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram